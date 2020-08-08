Lübnanlılar, Beyrut Limanı'ndaki patlamadan sorumlu tuttukları yetkilileri protesto etti (1) Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan binlerce vatandaş, Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamadan sorumlu tuttukları resmi makamları protesto ediyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan binlerce vatandaş, Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamadan sorumlu tuttukları resmi makamları protesto ediyor.

Hükümet Sarayı ve Meclis binasının yakınlarındaki Şehitler Meydanı'nda ellerinde Lübnan bayraklarıyla toplanan binlerce kişi, uzun yıllardan beri yönetimi paylaşan siyasi grupların varlığını koruyan mezhep eksenli yönetim şekli ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile diğer yönetim yetkilileri aleyhinde çeşitli sloganlar atmaya devam ediyor.

Kaynak: AA