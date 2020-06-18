Lübnanlılar 200 dolar için saatlerce sıra bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lübnanlılar 200 dolar için saatlerce sıra bekliyor

Lübnanlılar, karaborsadaki fahiş döviz fiyatlarına karşı Merkez Bankasının düşük kurdan satışa sunduğu 200 doları alabilmek için saatlerce sıra bekliyor.

Lübnanlılar 200 dolar için saatlerce sıra bekliyor
18.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:58

Lübnanlılar, karaborsadaki fahiş döviz fiyatlarına karşı Merkez Bankasının düşük kurdan satışa sunduğu 200 doları alabilmek için saatlerce sıra bekliyor.

Lübnan hükümeti, geçen hafta yerel para biriminin dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesi üzerine düzenlenen protestoların ardından Merkez Bankasının vatandaşın döviz ihtiyacı için piyasaya dolar sürmesini sağladı.

Buna karşın, Merkez Bankasının pazartesiden itibaren ülke genelindeki ruhsatlı döviz bürolarına 3 bin 950 Lübnan lirasından sağladığı dolara ulaşmak vatandaş için pek kolay olmuyor.

Bankalardaki hesaplarında döviz mevduatı olmayan vatandaşlar, ruhsatlı döviz bürolarından aylık 200 doları bu fiyattan satın alma hakkına sahip.

Başkent Beyrut başta olmak üzere ülke genelindeki döviz büroları önünde sabah saatlerinde toplanan yüzlerce vatandaş, karaborsadaki yüksek fiyatlar yerine Merkez Bankasının sağladığı 200 dolar için saatlerce kuyruklarda bekliyor.

Lübnanlıların, döviz ihtiyaçları veya yüksek fiyatına rağmen karaborsada bulamadıkları 200 dolar için katlandığı kuyruk çilesi sosyal medyada da bazı tepkilerle karşılaşıyor.

Mevduat Sahipleri Derneğinden tepki

Lübnan Mevduat Sahipleri Derneği, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, vatandaşın bankalardaki dolar mevduatlarına el konulduğu bu dönemde döviz bürolarına dolar sağlanmasına tepki gösterdi.

Mevduat sahibi vatandaşın döviz bürolarından dahi dolar alamadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yöneticiler, bankalarda mevduatı olmayan vatandaşlara 1 doları 3 bin 900 liradan satmak üzere döviz bürolarına dolar sağlıyor. Bununla birlikte bankalardaki döviz hesaplarından para çekmeleri engellenen mevduat sahipleri, bozdukları her 1 dolara karşılık 3 bin lira alabiliyor. Bu nitelikli hırsızlık sayılır."

Açıklamada ayrıca, haklarını aramak üzere sözlü eleştiriler veya protesto gösterileriyle yetinmeyecekleri kaydedildi.

Ekonomik kriz ve protestolar

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Lübnan'da geçen hafta doların ani yükselişi üzerine başlayan ve hafta sonu devam eden protesto eylemlerinde, başkent Beyrut'un merkezindeki bazı iş yerleri ateşe verilmişti.

Kuzeydeki Trablsuşam kentinde ise güvenlik güçleri ile eylemciler arasında saatlerce süren arbede sonucu 20'si asker 109 kişi yaralanmıştı.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor. Resmi kurda 1 ABD doları 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen birkaç gün önce karaborsada dolar 6 bin lirayı geçmişti. Hükümetin müdahalesiyle doların karaborsadaki fiyatı biraz gerilemişti.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi almak için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Haber
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı Haber
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim Haber
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti
MSB, 'Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların videosunu paylaştı
MSB, "Pençe-Kaplan Operasyonu"na katılan komandoların videosunu paylaştı
Mercedes Kadir'in filmi için senaryo hazır
Mercedes Kadir'in filmi için senaryo hazır
Kentin içinde orman gibi yükselen sarmaşık kaplı binadaki dairelerin fiyatları el yakıyor
Kentin içinde orman gibi yükselen sarmaşık kaplı binadaki dairelerin fiyatları el yakıyor
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme 'Canavarca hisle değil' hükmü verdi
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme "Canavarca hisle değil" hükmü verdi
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e yükseldi
Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e...
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Sezen Aksu Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Okan Buruk Caner Erkin Fatih Terim Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Lübnanlılar 200 dolar için saatlerce sıra bekliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 18:58:05. #1.14#
title