Lübnanlılar 200 dolar almak için döviz bürolarına akın etti
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Lübnanlılar 200 dolar almak için döviz bürolarına akın etti

Lübnan'da binlerce kişi, Merkez Bankasının düşük kurdan satışa sunduğu 200 doları almak için döviz bürolarına akın etti.

Lübnanlılar 200 dolar almak için döviz bürolarına akın etti
19.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:47

Lübnan'da binlerce kişi, Merkez Bankasının düşük kurdan satışa sunduğu 200 doları almak için döviz bürolarına akın etti.

Lübnan'da Merkez Bankası, hükümetin talebi üzerine vatandaşların döviz ihtiyacı karşılamak için piyasaya düşük kurdan doları satışa sundu. Pazartesi günü yürürlüğe giren karar sonrası vatandaşlar, ülke genelindeki döviz bürolarına akın etti. Binlerce kişinin toplandığı büroların önünde izdiham yaşandı. Dolar 3 bin 950 Lübnan lirasından satılırken, her vatandaşın ruhsatlı döviz bürolarından aylık 200 doları bu fiyattan satın alma hakkına sahip olduğu belirtildi.

Öte yandan Lübnan'da geçtiğimiz günlerde 1 ABD doları bin 500 Lübnan lirasına denk gelirken, karaborsada ise fiyat 6 bin Lübnan Lirası'nın üzerine çıktı. Bunun üzerine Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere farklı bölgelerde yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesini protesto etmek için gösteriler düzenlendi. Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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