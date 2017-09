Lübnanlı Yönetmene İsrail Davası

Lübnanlı yönetmen Ziyad Duveyri, film çekimleri için 2012 yılında İsrail'e gittiği gerekçesiyle bugün Lübnan askeri mahkemesinde sorgulandı ve hakkında dava açıldı.



İtalya dönüşü sırasında başkent Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı'nda dün gözaltına alınan ve pasaportuna el konulan Lübnanlı yönetmen, 2012 yılında çektiği "The Attack" filminin çekimleri için İsrail'e gittiği gerekçesiyle bugün askeri mahkemede sorgulandı.



Mahkemede, Fransa'nın Beyrut Büyükelçisinin gözetiminde yaklaşık 2 saat sorgulanan Duveyri, daha sonra serbest bırakıldı ve pasaportlarını almasına izin verildi. Yönetmen hakkında ayrıca, detay verilmeksizin dava açıldığı belirtildi.



Mahkeme çıkışı basın mensuplarına konuşan Duveyri, "Beni havalimanında iki buçuk saat tuttular. Fransız ve Lübnan pasaportlarıma el koyduktan sonra askeri mahkemeye gelmem şartıyla serbest bıraktılar." dedi.



İtalya'daki 74. Venedik Film Festivali'nden ödülle döndüklerini ancak Lübnan'da yaşadıklarından dolayı incindiğini söyleyen Duveyri, "Filmi çektiğim 2012 yılından bu yana Lübnan'a defalarca girip çıktım. Şimdi neden böyle bir durumla karşılaştığıma bir anlam veremedim." ifadelerini kullandı.



Bazı Lübnanlılar tarafından İsrail destekçisi olmakla suçlandığına değinen Duveyri, "Annem bana Filistin sütü ile Filistin davasını emzirdi. Ailemin üyeleri Filistin için kavga ederken öldürüldü." diye konuştu.



Lübnan, resmi olarak İsrail ile savaş durumunda olduğu için vatandaşlarının İsrail'e gitmesini yasaklıyor. Yönetmen Duveyri'nin İsrail'e Fransa pasaportu ile gittiği bu nedenle de bugün askeri mahkeme tarafından serbest bırakıldığı tahmin ediliyor.



Duveyri'nin 2012 yılında bir bölümünü İsrail'de, İsrailli oyuncular ile çektiği "The Attack" filmi, büyük tartışmalara neden olmuş ve Lübnan'da gösterimi yasaklanmıştı.



Yönetmenliğini Duveyri'nin yaptığı "The Insult" filmindeki rolüyle Filistinli aktör Kamel el-Basha, 74. Venedik Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.