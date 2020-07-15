Lübnanlı turist kafilesi Muğla'da Muğla'nın Dalaman ilçesine Lübnan'dan ilk turist kafilesi geldi.

Muğla'nın Dalaman ilçesine Lübnan'dan ilk turist kafilesi geldi.

İki ülke arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşlar yeniden başladı.

YDA Dalaman Havalimanı'nda, Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan gelen 48 kişilik kafile için karşılama töreni düzenlendi.

Uçaktan inen yolcular, havalimanı yetkililerince karşılandı. Lübnanlı turistler, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki işlemlerinin ardından konaklayacakları otellere hareket etti.

Havalimanının Operasyon ve İş Geliştirme Direktörü Ahmet Orçun Songur, gazetecilere, Beyrut'tan gelen misafirleri karşıladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Dalaman Havalimanı ve Dalaman bölgesinin önemli bir destinasyon olduğunu vurgulayan Songur, "Bugün farklı ülkelerden üç uçağımız geldi. Önümüzdeki günlerde bu sayı daha da artacak." dedi.

Kaynak: AA