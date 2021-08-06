Lübnanlı siyasi yetkililer, BM'yi ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı
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Lübnanlı siyasi yetkililer, BM'yi ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı

Lübnanlı siyasi yetkililer, BM'yi ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkesinin egemenliğine yönelik ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunurken, eski Başbakan Saad el-Hariri, saldırılar sonucu sınırda yaşanan gerginliğin tehlikeli boyutta olduğu yönünde uyarı yaptı.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkesinin egemenliğine yönelik ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunurken, eski Başbakan Saad el-Hariri, saldırılar sonucu sınırda yaşanan gerginliğin tehlikeli boyutta olduğu yönünde uyarı yaptı.

Lübnan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Diyab, İsrail'in Lübnan'ın egemenliğini hedef alan ve son olarak dün ülke topraklarına düzenlediği hava saldırılarıyla zirveye ulaşan ihlallerini durdurması gerektiğini belirtti.

Başbakan Diyab, Birleşmiş Milletlere (BM), ülkesinin egemenliğine yönelik ihlallerini durdurması ve 1071 sayılı BM kararına uyması için İsrail'e baskı yapmasını istedi.

BM Güvenlik Konseyinin Ağustos 2016'da aldığı 1701 sayılı karar, Lübnan ile İsrail sınırındaki tüm çatışmaların sona ermesini öngörüyor.

"BM kararı karşısında bir tehdit"

Eski Başbakan Hariri ise İsrail saldırıları sonucu sınırda yaşanan gerginliğin tehlikeli boyutta olduğunu ve BM'nin 1071 sayılı kararı karşısında eşi görülmemiş bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Hariri, güney bölgesinin, sonuçları hesaplanmamış bölgesel çatışmalar için platform olarak kullanılmasını "tüm Lübnan topraklarını, başkalarının savaşının hedefine koyan ve bilinmeze doğru atılan bir adım" şeklinde değerlendirdi.

Lübnan'ın Umman Denizi'ndeki İsrail-İran çatışmalarının bir parçası olmadığını vurgulayan Hariri, Lübnan devletinin vatandaşlarının korunmasından ve egemenlik unsurlarının sağlanmasından sorumlu olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Avn'ın gelişmeleri takip ettiği açıklandı

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından bölgedeki gelişmeleri takip ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Avn'ın bölgede huzur ve istikrarın sağlanması adına gelişmeleri Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile koordineli olarak izlediği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusunun önceki gün Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail ordusu da ülkeye atılan 10 rokete karşılık Lübnan'daki bazı hedefleri top ateşiyle vurmaya başladığını bildirmişti.

İki ülkenin sınır hattında konuşlu UNIFIL ise " Durum çok tehlikeli. Tüm tarafları ateşkese teşvik ediyoruz." açıklaması yapmıştı.

Lübnan'dan İsrail tarafına 4 Ağustos'ta da 3 roket atılmış, İsrail ordusu buna karşılık topçu atışları ve hava bombardımanıyla Lübnan'daki bazı bölgeleri vurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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