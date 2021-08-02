Lübnanlı siyasetçi Caca'dan erken genel seçim çağrısı
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Lübnanlı siyasetçi Caca'dan erken genel seçim çağrısı

Lübnanlı siyasetçi Caca'dan erken genel seçim çağrısı
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Lübnan'da Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca, ülkedeki krizin çözülmesi için erken genel seçim çağrısı yaptı.

Lübnan'da Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca, ülkedeki krizin çözülmesi için erken genel seçim çağrısı yaptı.

Caca, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamanın 1. yılı münasebetiyle partinin düzenlediği gösteride konuştu.

Lübnanlı siyasetçi, "Lübnan'daki krizin kökten çözümü ancak en kısa zamanda erken genel seçime gidip yönetici tabakayı değiştirmekle mümkün olur." dedi.

Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın sorumlularına seslenen Caca, "Ne kadar kaçarsanız kaçın, adaletin işleyişine ne kadar engel olursanız olun, hesap vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Necib Mikati, bugün yaptığı açıklamada, "hükümeti kurma sürecinde yeni anlaşmazlıklara zemin hazırlamamak amacıyla daha önceki hükümetlerde olan mezhepsel dağılım ilkesi doğrultusunda çalışmalarına başladığını" söylemişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn 26 Temmuz'da eski Başbakan Necib Mikati'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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