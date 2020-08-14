Lübnanlı Şii alim Tufeyli ile Sünni alim el-Kurdi'den BAE'nin İsrail ile ilişkilerini... Lübnan'daki Şii alimlerden ve Hizbullah örgütünün ilk genel sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararının ABD Başkanı Donald Trump'a seçimlerde ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya iç siyasette katkı yapacağını söyledi.

Lübnan'daki Şii alimlerden ve Hizbullah örgütünün ilk genel sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararının ABD Başkanı Donald Trump'a seçimlerde ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya iç siyasette katkı yapacağını söyledi.

Tufeyli, bugün verdiği cuma hutbesinde, BAE'nin Beyrut Limanındaki patlama sonrası insani yardım malzemesi göndererek, İsrail ve Siyonist varlığıyla barışma adımının üstünü örtmeyi hedeflediğini belirtti.

BAE'nin İsrail ile ilişkilerini normalleştirme adımının ABD Başkanı Trump'a seçimlerde ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya iç siyasette katkı yapacağı yorumunda bulunan Tufeyli, "Onlar (BAE), Ümmet-i Muhammed'in her yerde düşmanı. Bugün de (İsrail ile ilişkilerini normalleştirme) attıkları adımlarla bunu bir kez daha teyit etmiş oldular. Artık fayda etmediğinde pişman olacaklar. BAE'nin bu adımı bir utanç adımıdır." ifadelerini kullandı.

Lübnan Fetva Kurumu'ndan BAE'ye "hataya düşme" uyarısı

Lübnan Fetva Kurulu Genel Sekreteri Şeyh Emin el-Kurdi, bugün başkent Beyrut'taki Muhammed el-Emin Camisinde verdiği vaazında, BAE'nin İsrail ile ilişkilerini normalleştirme adımına işaret ederek, "Kim ki İsrail ile ilişkilerini normalleştiriyorsa hataya düşüyordur." değerlendirmesinde bulundu.

Kralların ve devlet başkanların İsrail ile durumlarını değiştirmeye çalıştıklarında ihanete düşeceklerini ve gerçek karşısında aşağılanacaklarını kaydeden el-Kurdi, "Siyonist yapı bir gaspçıdır. Şeriata göre gaspçıyla iş birliği yapılmaz. Şeriat Filistin topraklarından taviz vermeyi de caiz bulmaz." dedi.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, dün, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İki muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu da sosyal medya hesabından, Trump'ın paylaşımını alıntılayarak "Bu tarihi bir gün" değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde, İsrail ile BAE'nin ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek, farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın ve 1994'te Ürdün'ün ardından "İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi" oldu.

Kaynak: AA