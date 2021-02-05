Lübnanlı Şii alim Şeyh Emin: "(Hizbullah karşıtı) aktivist Lokman Slim ihanet kurşunuyla öldürüldü"

Lübnan'ın önde gelen Şii alimlerinden Şeyh Ali el-Emin, Lübnan'da Hizbullah'a muhalefetiyle bilinen Şii aktivist Lokman Slim'in ihanet kurşunuyla öldürüldüğünü söyledi.

Hizbullah'a muhalif Şey Emin, ülkenin güneyinde 3 Şubat akşam saatlerinde kaçırılan ve dün sabah arabasında silahla öldürülmüş halde bulunan Şii aktivist Slim cinayetiyle ilgili Facebook sayfasında bir video kaydı paylaştı.

Slim'in kaçırılarak öldürülmesinden ötürü üzüntülerini Lübnan halkı ve tüm dünyadaki özgür insanlara ilettiğini aktaran Şeyh Emin, aktivist Slim'in devleti savunma, devlet kontrolündeki silahlı yapılara karşı verdiği cesur mücadeleden dolayı maruz kaldığı ihanetle öldürüldüğünü ifade etti.

Slim'i "özgür ve cesur duruş sahibi" olarak anan Şeyh Emin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göç etmenden sonra özgür kardeşlerin ile mezhepler üstü barışçıl ulusal yürüyüşündeki mesaja bağlı kalacağımızı teyit ediyoruz. Bu yürüyüş, Lübnan'ı, devleti kontrol ederek başkalarının ifade özgürlüğünü bastıranların gayrimeşru silahların hegemonyasından çıkarma çabasındadır. Sen, kendi mezhebin olan Şiiler arasında bu yürüyüşün liderlerindendin."

Slim'in, Lübnan'daki Şiilerin Arap ekseninden koparılıp İran rejimi politikalarına bağlanmasına karşı duran bir isim olduğuna işaret eden Şeyh Emin, Slim'in öldürülmesinden sonra bu yolda mücadeleye devam edeceklerine dikkati çekerek, "Baskıcı ve suçluların sıktığı ihanet kurşunları bizleri korkutmayacak." diye konuştu.

İran'ın desteklediği Hizbullah'a karşıtlığıyla bilinen 58 yaşındaki gazeteci aktivist Slim, ekonomik krize karşı 17 Ekim 2019'da ülke geneline yayılan protestolarda Şiilerin yoğun olduğu bölgelerde öne çıkan isimler arasında yer alıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi