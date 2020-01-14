: Lübnanlı protestocular "öfke haftası" sloganıyla eylemlerini sürdürüyor

14.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:38

Lübnan'da protestocular, "ekonomik krizin günden güne kötüye gittiği ve siyasi güçlerin çözüm üretmediği" gerekçesiyle yol kapama eylemi başlattı. Başkent Beyrut'taki Ring Köprüsü gece saatlerinden beri yolu kapatan eylemciler, güvenlik güçleri ile zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Kaynak: AA

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