Lübnanlı protestocular "öfke haftası" sloganıyla eylemlerini sürdürüyor
Haberler » Güncel » Lübnanlı protestocular "öfke haftası" sloganıyla eylemlerini sürdürüyor - Haber

Lübnanlı protestocular "öfke haftası" sloganıyla eylemlerini sürdürüyor

Lübnan'da protestocular, "ekonomik krizin günden güne kötüye gittiği ve siyasi güçlerin çözüm üretmediği" gerekçesiyle yol kapama eylemi başlattı.

14.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:38
Lübnanlı protestocular

'da protestocular, "ekonomik krizin günden güne kötüye gittiği ve siyasi güçlerin çözüm üretmediği" gerekçesiyle yol kapama eylemi başlattı. Başkent 'taki Ring Köprüsü gece saatlerinden beri yolu kapatan eylemciler, güvenlik güçleri ile zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Lübnanlı protestocular "öfke haftası" sloganıyla eylemlerini sürdürüyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler