Lübnanlı öğrenciler, ABD'nin sözde Yüzyılın Anlaşması'nı protesto etti
Haberler » 3. Sayfa » Lübnanlı öğrenciler, ABD'nin sözde Yüzyılın Anlaşması'nı protesto etti - Haberler

Lübnanlı öğrenciler, ABD'nin sözde Yüzyılın Anlaşması'nı protesto etti

Lübnanlı öğrenciler, başkent Beyrut'ta bir araya gelerek ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.

31.01.2020 21:11 | Son Güncelleme: 31.01.2020 21:15
Lübnanlı öğrenciler, ABD'nin sözde Yüzyılın Anlaşması'nı protesto etti

Lübnanlı öğrenciler, başkent 'ta bir araya gelerek ABD'nin sözde barış planını protesto etti.


ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin sorunu için "Yüzyılın Anlaşması" olarak sunduğu sözde Orta Doğu barış planı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta öğrenciler tarafından protesto edildi. Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına büyük tepki gösterirken, "Yaşasın Filistin", " ABD ve İsrail Müslümanların Düşmanı" gibi sloganları attı. - BEYRUT

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler