Lübnanlı kadınlar Beyrut Limanı patlamasının sorumlularının cezalandırılmasını istedi
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Lübnanlı kadınlar Beyrut Limanı patlamasının sorumlularının cezalandırılmasını istedi

Lübnanlı kadınlar Beyrut Limanı patlamasının sorumlularının cezalandırılmasını istedi
Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel

Lübnanlı kadınlar, başkent Beyrut'taki limanda geçen yıl meydana gelen büyük patlamanın sorumlularının cezalandırılması talebiyle gösteri düzenledi.

Lübnanlı kadınlar, başkent Beyrut'taki limanda geçen yıl meydana gelen büyük patlamanın sorumlularının cezalandırılması talebiyle gösteri düzenledi.

Beyrut'un Ferdan bölgesinde toplanan onlarca kadın, patlamada hayatını kaybeden ve yaralananların üzüntüsünü temsilen siyah elbiseler giydi.

Sorumluların tutuklanması talebiyle slogan atan göstericiler ayrıca Lübnan yargısı tarafından soruşturmaya çağrılan ve dokunulmazlığı kaldırılmayan milletvekillerini eleştiren dövizler taşıdı.

Beyrut Limanı'ndaki patlamayı soruşturmakla görevli hakim Tarık el-Bitar'a destek veren göstericiler, limandaki patlamaya sebep olduğu iddia edilen amonyum nitrat maddesinin ithalatından sorumlu kişilerin hesap vermesini istedi.

Cumhurbaşkanlığı makamına yönelen göstericileri engellemek amacıyla bazı caddelere Lübnan güvenlik güçlerinin barikat kurduğu görüldü.

Gösterinin sonunda açıklamada bulunan grup, dokunulmazlıkları kaldırılmayanların hala görevde olduğunu, bu yüzden yolların kesilmesine şaşırmadıklarını ifade etti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve soruşturma süreci

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 bini aşkın kişinin 1000'den fazlası engelli hale gelmiş, 300 bin kişi de yerinden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Adalet Bakanlığı tarafından patlamayı soruşturmakla görevlendirilen hakim Bitar, bazı eski bakanların dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiş ancak başarılı olamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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