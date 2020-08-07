- Lübnanlı kadından Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a: "Parayı yolsuz hükümetimize vermeyin"
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- Lübnanlı kadından Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a: "Parayı yolsuz hükümetimize vermeyin"

- Lübnanlı kadından Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a: "Parayı yolsuz hükümetimize vermeyin" Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından bölgeyi ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ağır hasar gören bölgeleri gezdi.

07.08.2020 00:01 | Son Güncelleme: 07.08.2020 00:05

- Lübnanlı kadından Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a: "Parayı yolsuz hükümetimize vermeyin"

BEYRUT - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından bölgeyi ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ağır hasar gören bölgeleri gezdi. Kalabalığın arasından geçen Macron'a seslenen Lübnanlı bir kadın, "Parayı yolsuz hükümetimize vermeyin" dedi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut Limanı'nda en az 135 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 bin kişinin yaralandığı patlamanın ardından bölgeye gelen ilk yabancı lider Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu. Patlamanın gerçekleştiği limanı ziyaret ettikten sonra şehrin ağır hasar alan yerlerinden Gemmayze Caddesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Macron, kalabalıktan arasından geçerken Lübnanlı bir kadın kendisine seslenerek, "Lütfen parayı yolsuz hükümetimize vermeyin, Lübnan halkı çok yaralı" ifadelerini kullandı. Lübnanlı kadının çağrısına yanıt veren Macron ise, "Endişelenmeyin, para yolsuz ellere gitmeyecek" diyerek yapacakları yardımların halka ulaşacağına dair söz verdi.

"Reformlar yapılmazsa Lübnan batmaya devam edecek"

Fransa'dan ilk yardım uçağını patlamanın ertesi günü Beyrut'a gönderen Macron bölgede yaptığı açıklamada, Lübnan'a daha fazla tıbbi yardım göndereceğini ifade etti. Lübnan Hıristiyanları ile kuvvetli bağı olan Fransa'nın Cumhurbaşkanı olması nedeniyle sevgiyle karşılanan Macron'a Beyrutlular, "Yaşasın Fransa, bize yarım edin, tek umudumuzsunuz" şeklinde seslendi. Macron, Fransa'nın Lübnan halkı ile dayanışmasının koşulsuz olduğunu dile getirerek patlamanın dışında ülkede ciddi bir krizin de var olduğunu, liderlere tarihi bir sorumluluk düştüğünün altını çizdi. Macron, "Reformlar yapılmazsa Lübnan batmaya devam edecek" dedi.

Öte yandan Beyrut'taki patlamada en az 40 Fransız vatandaşının yaralanması üzerine Fransa, patlamanın nedeni ve sorumluların bulunması için soruşturma başlatmıştı.

- Lübnanlı kadından Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a: 'Parayı yolsuz hükümetimize vermeyin'

Kaynak: İHA

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