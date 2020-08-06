Lübnanlı kadından Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a: "Parayı yolsuz hükümetimize vermeyin"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lübnanlı kadından Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a: "Parayı yolsuz hükümetimize vermeyin"

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından bölgeyi ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ağır hasar gören bölgeleri gezdi.

Lübnanlı kadından Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a:
06.08.2020 19:21 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:26

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından bölgeyi ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ağır hasar gören bölgeleri gezdi. Kalabalığın arasından geçen Macron'a seslenen Lübnanlı bir kadın, "Parayı yolsuz hükümetimize vermeyin" dedi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut Limanı'nda en az 135 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 bin kişinin yaralandığı patlamanın ardından bölgeye gelen ilk yabancı lider Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu. Patlamanın gerçekleştiği limanı ziyaret ettikten sonra şehrin ağır hasar alan yerlerinden Gemmayze Caddesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Macron, kalabalıktan arasından geçerken Lübnanlı bir kadın kendisine seslenerek, "Lütfen parayı yolsuz hükümetimize vermeyin, Lübnan halkı çok yaralı" ifadelerini kullandı. Lübnanlı kadının çağrısına yanıt veren Macron ise, "Endişelenmeyin, para yolsuz ellere gitmeyecek" diyerek yapacakları yardımların halka ulaşacağına dair söz verdi.

"Reformlar yapılmazsa Lübnan batmaya devam edecek"

Fransa'dan ilk yardım uçağını patlamanın ertesi günü Beyrut'a gönderen Macron bölgede yaptığı açıklamada, Lübnan'a daha fazla tıbbi yardım göndereceğini ifade etti. Lübnan Hıristiyanları ile kuvvetli bağı olan Fransa'nın Cumhurbaşkanı olması nedeniyle sevgiyle karşılanan Macron'a Beyrutlular, "Yaşasın Fransa, bize yarım edin, tek umudumuzsunuz" şeklinde seslendi. Macron, Fransa'nın Lübnan halkı ile dayanışmasının koşulsuz olduğunu dile getirerek patlamanın dışında ülkede ciddi bir krizin de var olduğunu, liderlere tarihi bir sorumluluk düştüğünün altını çizdi. Macron, "Reformlar yapılmazsa Lübnan batmaya devam edecek" dedi.

Öte yandan Beyrut'taki patlamada en az 40 Fransız vatandaşının yaralanması üzerine Fransa, patlamanın nedeni ve sorumluların bulunması için soruşturma başlatmıştı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı Magazin
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Çorum Valisi, 'Vaka artış hızı yükseldi' diyerek son durumu paylaştı: 9 kişi vefat etti, 1052 vaka var Güncel
Çorum Valisi, "Vaka artış hızı yükseldi" diyerek son durumu paylaştı: 9 kişi vefat etti, 1052 vaka var
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti 3. Sayfa
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın Ekonomi
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı 3. Sayfa
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi 3. Sayfa
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi
Son Dakika: Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'la sözleşme imzaladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'la sözleşme imzaladı
8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Son Dakika: Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak, Fenerbahçe'ye transfer oldu
Son Dakika: Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak, Fenerbahçe'ye transfer oldu
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Mısır ile Yunanistan münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladı
Mısır ile Yunanistan münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladı
Fenerbahçe, taraftarlarına 12 numaralı formayla teşekkür etti
Fenerbahçe, taraftarlarına 12 numaralı formayla teşekkür etti
Lübnan'daki patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı
Lübnan'daki patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması: Piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçlar kullanılacak
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması: Piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçlar kullanılacak
Son Dakika: Dışişleri'nden Yunanistan ile Mısır arasında yapılan deniz yetki anlaşmasına tepki: Bizim için yok hükmündedir
Son Dakika: Dışişleri'nden Yunanistan ile Mısır arasında yapılan deniz yetki anlaşmasına tepki: Bizim için yok hükmündedir
Lübnan'daki patlamayla ilgili kafa karıştıran sözler: Ciddi şüpheler var
Lübnan'daki patlamayla ilgili kafa karıştıran sözler: Ciddi şüpheler var
Son dakika: BDDK, yurt dışı bankalara TL işlemlerde muafiyet tanıdı
Son dakika: BDDK, yurt dışı bankalara TL işlemlerde muafiyet tanıdı
Son dakika: Dolar 7,31'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son dakika: Dolar 7,31'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Karaman'da belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı
Karaman'da belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu
Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Ufuk Bayraktar İzzet Yıldızhan
Spor Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Türk Çocuk Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: Lübnanlı kadından Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a: "Parayı yolsuz hükümetimize vermeyin" - Beyrut
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 19:27:53. #1.14#
title