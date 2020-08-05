Lübnanlı kadın patlamada hasar gören evinde piyano çaldı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir kadın, dün meydana gelen patlamada hasar gören evinde piyano çaldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir kadın, dün meydana gelen patlamada hasar gören evinde piyano çaldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlama nedeniyle kentin birçok bölgesindeki evlerde ağır hasar oluştu. Lübnanlı bir kadın, patlamada evinin büyük hasar almasına rağmen piyano çaldı. Yıkılan evin eşyaları arasında piyano çalan kadın, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. - BEYRUT

Kaynak: İHA