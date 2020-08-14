Lübnanlı Dürzi lider Canbolat: "İsrail-Körfez anlaşması, Trump'ın çıkarına olacak seçim...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lübnanlı Dürzi lider Canbolat: "İsrail-Körfez anlaşması, Trump'ın çıkarına olacak seçim...

Lübnan'daki Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını ABD Başkanı Donald Trump'ın çıkarına bir "seçim manevrası" olarak nitelendirdi.

Lübnanlı Dürzi lider Canbolat:
14.08.2020 15:25 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:00

Lübnan'daki Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını ABD Başkanı Donald Trump'ın çıkarına bir "seçim manevrası" olarak nitelendirdi.

Canbolat, BAE ile İsrail arasında varılan ve Arap dünyasında ciddi tepkiyle karşılaşan normalleşme anlaşmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Dürzi lider, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail- Körfez arasında ABD öncülüğünde yapılan anlaşma, Trump'ın çıkarına olacak bir seçim manevrasından başka bir şey değildir. Arap Filistin toprakları üzerinde İsrail devleti kurulduğu günden beri, Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesinin yanı sıra Filistinlilerin topraklarına el koyma ve kendilerini tehcir etme dalgaları durmadı."

İsrail'in Kudüs kenti ve Suriye toprakları olan Golan Tepelerine yönelik işgaline de değinen Canbolat, "Tıpkı Nazilerin Paris ve Fransa işgali gibidir. Umuyorum ki Araplar, tüm Filistin'i kaybetmeden önce uyanırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı 3. Sayfa
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Muhabirin 'Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız' sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu Dünya
Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu Güncel
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş Dünya
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Magazin
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Fenerbahçe'nin pozitif koronavirüs vakaları negatife döndü
Fenerbahçe'nin pozitif koronavirüs vakaları negatife döndü
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
'Zavadanak' sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi 'pes' dedirtti
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti
Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var
Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi
Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki kat arttı
Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki kat arttı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Çin gıda israfına karşı harekete geçti! Yeni kampanyayı devlet başkanı duyurdu
Çin gıda israfına karşı harekete geçti! Yeni kampanyayı devlet başkanı duyurdu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti
Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti
Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı
Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden 'hayatını satıyor'
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi
Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Ozan Güven Yeşim Salkım Orlando Bloom Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Erol Bulut Tamer Tuna Caner Erkin Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Gündem Manşetler Kaza Adana
Şu an buradasınız: Lübnanlı Dürzi lider Canbolat: "İsrail-Körfez anlaşması, Trump'ın çıkarına olacak seçim... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 16:45:52. #1.15#
title