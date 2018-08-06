Lübnanlı Dürzi Heyeti Süveyde İçin Rusya'da

Lübnan İlerici Sosyalist Partisi'nden bir heyetin, Suriye'nin Süveyde il merkezinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalan Dürziler için Moskova'da temaslarda bulunduğu bildirildi.

İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat'ın oğlu milletvekili Teymur Canbolat'ın ofisinden yapılan açıklamada, Teymur Canbolat liderliğinde önceki gün Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden heyetin, ülkenin güneydoğusunda Esed rejiminin kontrolündeki Süveyde vilayetinde DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalan Dürzilerin durumuna ilişkin Rus yetkililerle temaslar kurduğu belirtildi.

Lübnanlı heyet ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov arasında gerçekleşecek görüşmenin Rusya ile tarihi ilişkileri ve sürdürülen dostluğu pekiştirme açısından bir fırsat olacağı aktarılan açıklamada, Teymur Canbolat'ın, "DEAŞ tarafından Dürzilere yönelik gerçekleştirilen acımasız katliam, Suriye rejiminin sağladığı kolaylık belki de verdiği işaretle yapıldı. Rejim, bu saldırılarla onları planlarına dahil etmek ve belki de beklenen İdlib cephesinde öne sürmek üzere onları yeniden silahlandırma amacıyla şantajlar yapıyor." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Söz konusu temaslar çerçevesinde Suriye'deki Dürzilerin zorunlu askerlik hizmetine yönelik duruşları ve onlara yönelik genel affın yanı sıra DEAŞ'ın kaçırdıklarının kurtarılmasının istendiği belirtilen açıklamada, ziyaretin ayrıca Rusya'nın Dürzi kesimine yönelik tarihi ilgisini kanıtladığına vurgu yapıldı.

Suriye'nin Süveyde vilayetinde 25 Temmuz'da düzenlenen ve daha sonra terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırılarda 240'dan fazla kişi hayatını kaybetmiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 kişi kaçırılmıştı.

Dün ise yerel "Süveyde 24" haber ağı, kaçırılanlardan 19 yaşındaki bir gencin DEAŞ tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.

Süveyde'nin merkezi rejimin hakimiyetindeyken, kuzeydoğusunda DEAŞ'ın varlığı sürüyor.