Lübnanlı Bakan'dan Suriye Rejimine Uluslararası Baskı Yapılması Çağrısı

Lübnan Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muin el-Merabi, ülkelerine dönen Suriyeli mültecilere yönelik "öldürme, zorla askere alma ve tutuklama" gibi uygulamalarına son vermesi için Şam rejimine uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu.

Merabi, başkent Beyrut'ta İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Lübnanlı Bakan Merabi, "Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri gerekir ve ülkelerine dönme hakları korunmalıdır. Suriye içinde yapılan uygulamalar mültecilerin geri dönmek istememesine yol açıyor. Yerel kaynaklardan, Suriye'ye dönen 20'den fazla mültecinin öldürüldüğünü, bazılarının ise Suriye ordusuna alındığını öğrendik." dedi.

Lübnan'dan ülkelerine dönen bazı mültecilerin Suriye rejimi tarafından öldürüldüğünü ortaya koyan fotoğrafları basına gösteren Merabi, Suriye'ye dönen bazı kişilerin ise kaçırıldıklarını ve bunun mülteciler arasında korkuya neden olduğunu söyledi.

Merabi, "Eğer Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini hızlandırmak istiyorsak, Suriye rejiminin bu suç eylemlerini durdurması amacıyla baskı yapması için tüm uluslararası ve yerel aktörler nezdinde çaba göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ı "Suriye'deki bazı toprakların, beldelerin ve kentlerin işgalcisi" olarak niteleyen Merabi, "(Hizbullah'ın) Bu işgali, Suriyelilerin Lübnan'a göç etmelerine neden oldu. Onların başına gelenlerden o (Hizbullah) sorumludur." değerlendirmesinde bulundu.

"Mültecilerin yüzde 90'ı yarını beklemeden ülkelerine dönmeyi arzuluyor"

Merabi, "Suriyelilerin kendi ülkelerine dönmeleri için Hizbullah'tan, Suriye rejiminden ve İran'a ait tüm milislerden geri çekilmelerini istemeliyiz. Mültecilerin yüzde 90'ı yarını beklemeden bugünden ülkelerine dönmeyi arzuluyor. Bu nedenle bunları gönüllü olarak ülkelerine dönmeye teşvik etmek için söz konusu tarafların öldürme, zorla askere alma ve tutuklamaları durdurmaları gerekir." diye konuştu.

Bakan Merabi, Lübnan için uluslararası destek grubuna, mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönüş hakkına ilişkin anlaşmaya varma hedefiyle bir araya gelmesi çağrısında bulundu.

Temmuzdan bu yana yaklaşık 87 bin mülteci Suriye'ye döndü

Lübnan'daki Suriyeli mülteciler, geçen nisan ayından beri Beşşar Esed rejimi ile Lübnan emniyeti koordinasyonunda kafileler halinde ülkelerine dönüş yapıyor.

Lübnan makamlarından 3 Kasım'da yapılan açıklamada temmuz ayından bu yana yaklaşık 87 bin Suriyeli mültecinin Şam rejimi ile Beyrut arasındaki koordinasyon kapsamında ülkelerine döndüğü belirtilmişti.

Lübnan makamları ülkede yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mültecinin yaşadığını açıklarken, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre ise bu rakam 1 milyonun altında.