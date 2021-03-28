Lübnanlı 5 yaşındaki Sıla, sosyal medya üzerinden Araplara Türkçe öğretiyor

Lübnanlı 5 yaşındaki Sıla Kurdi, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) çevrim içi kurslarında annesi Nadin Kurdi ile öğrendiği Türkçeyi şimdi sosyal medya üzerinden paylaştığı videolarla başkalarına öğretiyor.

Lübnanlı 5 yaşındaki Sıla Kurdi, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) çevrim içi kurslarında annesi Nadin Kurdi ile öğrendiği Türkçeyi şimdi sosyal medya üzerinden paylaştığı videolarla başkalarına öğretiyor.

Beyrut başta olmak üzere Lübnan'ın birçok bölgesinde 9 yılı aşkın süredir çeşitli kültürel etkinlikler yürüten YEE, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde başlattığı çevirim içi kurslarla binlerce kişiye Türkçe öğretmeye devam ediyor.

Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde yaşayan Fransızca Öğretmeni Nadin Kurdi, YEE'nin dijital ortamdaki kurslarına ilgi duyan binlerce Lübnanlıdan sadece biri.

Evinin her tarafını Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında çektiği fotoğraflar ve Türk bayraklarıyla donatan Kurdi, salgın sürecinde 5 yaşındaki kızı Sıla ile YEE'nin başlattığı çevrim içi kurslara katılarak Türkçe de öğrenmiş.

Sıla'nın İstiklal Marşı'nı okuduğu video dikkati çekiyor

Türkçeye olan ilgisi ve başarısıyla annesini geride bırakan küçük Sıla, şimdi YouTube kanalında Araplara Türkçe öğretiyor.

"Sila's Activities" adlı YouTube kanalında Sıla'nın Türk bayrağı önünde İstiklal Marşı'nı okuduğu video dikkati çekiyor.

YouTube kanalına kısa sürede binden fazla kişi abone oldu

YEE kursiyeri Kurdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa 10 yıl önce gittiği Türkiye'ye ilk günden itibaren kendisini çok yakın hissettiğini söyledi.

Açıklamalarının bu kısmını Türkçe yapan Kurdi, "Bu ülkenin dilini konuşamadığım için üzüldüm. Bu yüzden Lübnan'a döndüğümde Türkçe öğrenmek istedim ve kararımı verdim." dedi.

YEE Türkçe öğretmeni Kamil Kılıç ile 7 ay önce Türkçe öğrenmeye başladığını belirten Kurdi, kızı Sıla'nın da derslerde kendisine eşlik ettiğini anlattı.

Kurdi, kızı Sıla ile yaptıkları plan doğrultusunda her hafta renkler, sayılar ve sıfatlar gibi öğretici basit Türkçe videolar hazırlayarak bunları açtıkları YouTube kanalına yüklediklerini aktardı.

Kanala kısa sürede binden fazla kişinin abone olduğunu vurgulayan Kurdi, çevresinde de birçok insanın Türkçeye ilgi duymaya başladığını ifade etti.

Sıla, Türkçe öğretmeniyle ilk defa yüz yüze görüştü

Türkçe öğretmeni Kılıç, YEE olarak Lübnan genelinde yaklaşık 7 aydır çevirim içi kurslar verdiklerini belirtti.

Kılıç, Nadin Kurdi ve kızı Sıla'nın da kendilerine müracaat ederek YEE'den Türkçe dil eğitimi almaya başladığını aktardı.

Derslerin çevrim içi olması hasebiyle öğrencileriyle karşı karşıya gelemediklerine işaret eden Kılıç, Nadin ve Sıla ile de ilk defa AA'nın vesilesiyle görüştüğünü dile getirdi.

Lübnanlı anne ve kızın hazırladıkları Türkçe videoları YouTube kanalından paylaşmaya gayret ettiklerini kaydeden Kılıç, küçük öğrencisi Sıla'yı çok sevdiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi