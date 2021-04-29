Lübnan, yeni bir mutant virüsün görüldüğü Hindistan ile Brezilya'dan yolcu taşınmasına kısıtlama getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lübnan, yeni bir mutant virüsün görüldüğü Hindistan ile Brezilya'dan yolcu taşınmasına kısıtlama getirdi

Lübnan, yeni bir mutant virüsün görüldüğü Hindistan ile Brezilya'dan yolcu taşınmasına kısıtlama getirdi
Anadolu Ajansı / Wassim Samih Seifeddine - Haberler | Güncel

Lübnan Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanlığı, Beyrut Havalimanında faaliyet gösteren havayollarına Hindistan ve Brezilya'dan gelen tüm yolcuları taşımayı durdurmaları talimatı verdi.

Lübnan Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanlığı, Beyrut Havalimanında faaliyet gösteren havayollarına Hindistan ve Brezilya'dan gelen tüm yolcuları taşımayı durdurmaları talimatı verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan yeni önlemlere ilişkin bilgi verildi.

Beyrut Havalimanında faaliyet gösteren havayollarına Hindistan ve Brezilya'dan yolcu taşımayı durdurmaları talimatı verilen açıklamada, "Söz konusu ülkelerden gelmek isteyen yolcular, Lübnan'a gelmeden önce 14 günden az olmamak kaydıyla başka bir ülkede ikamet etmeli." ifadeleri yer aldı.

Mevcut durumda salgından dünyada en fazla etkilenen ülkelerin başında yeni bir mutant virüsün görüldüğü Hindistan geliyor.

John Hopkins Üniversitesinin verilerine göre Hindistan'da vaka sayısı 18 milyon 376 bini geçerken, ölü sayısı 204 bin 832'ye ulaşmış durumda.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre de ülkede şu ana kadar 524 bin 241 kişi Kovid-19'a yakalandı, bunlardan 455 bin 115'i iyileşti, 7 bin 224 kişi ise vefat etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wassim Samih Seifeddine

Bakan Koca 'Türkiye'de de görüldü' demişti! İşte ölümcül Hindistan varyantı hakkında tüm merak edilenler
Bakan Koca "Türkiye'de de görüldü" demişti! İşte ölümcül Hindistan varyantı hakkında tüm merak edilenler
Korona hiçbir ülkeye bu denli acımasız olmadı! Cansız bedeni motosikletle böyle taşıdılar
Korona hiçbir ülkeye bu denli acımasız olmadı! Cansız bedeni motosikletle böyle taşıdılar
Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber
Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Muslera Mesut Özil Bülent Uygun Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Lübnan, yeni bir mutant virüsün görüldüğü Hindistan ile Brezilya'dan yolcu taşınmasına kısıtlama getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 22:12:30. #1.15#

title