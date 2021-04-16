Lübnan, Yemen ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
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Lübnan, Yemen ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Lübnan, Yemen ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
Anadolu Ajansı / Hamdi Moussa - Haberler | Sağlık

Yeni tip koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 45, Yemen'de 11, Suudi Arabistan'da 10 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 45, Yemen'de 11, Suudi Arabistan'da 10 kişi daha hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 45 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 8 yeni vaka tespit edildiği, 3 bin 499 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece salgında vefat sayısının 6 bin 854'e, vaka sayısının 506 bin 808'e yükseldiği, iyileşen sayısının ise 420 bin 123 olduğu kaydedildi.

Yemen

Yemen hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiği, 58 yeni vaka tespit edildiği, 26 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Son verilerle salgındaki can kaybının 1108'e, vaka sayısının da 5 bin 715'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 2 bin 204 olduğu ifade edildi.

Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerde ise Kovid-19 kaynaklı ne kadar vaka ve can kaybı olduğu bilinmiyor.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, salgında 10 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 964 yeni vaka tespit edildiğini, 918 hastanın ise iyileştiğini açıkladı.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 801'e, vaka sayısının da 403 bin 106'ya yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 387 bin 20 olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Moussa

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