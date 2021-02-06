Lübnan ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 67, Ürdün'de 7 kişi daha hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte virüs nedeniyle 67 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 496 kişi enfekte oldu, 2 bin 260 kişi ise iyileşti.

Böylece toplam can kaybı 3 bin 562'ye, vaka sayısı 313 bin 984'e, iyileşenlerin sayısı da 201 bin 137'ye çıktı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 hastası 7 kişinin öldüğünü, 865 kişinin enfekte olduğunu, 934 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, toplam can kaybının 4 bin 369'a, vaka sayısının 333 bin 855'e, iyileşenlerin sayısının da 319 bin 490'a ulaştığını aktardı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte bir kişinin yaşamını yitirdiği, 846 kişinin enfekte olduğu, 539 kişinin iyileştiği belirtildi.

Vaka sayısının 170 bin 36'ya, iyileşen hasta sayısının 161 bin 93'e yükseldiği kaydedilen açıklamada şu ana kadarki can kaybının 964 olduğu hatırlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al