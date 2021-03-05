Lübnan ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 52, Ürdün'de 29 kişi daha hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan 52 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 bin 202 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece salgında can kaybının 4 bin 971'e, vaka sayısının da 390 bin 53'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 304 bin 191 olduğu kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan 29 kişinin vefat ettiğini, 4 bin 584 yeni vaka tespit edildiğini, 2 bin 200 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Son verilerle toplam can kaybının 4 bin 862, vaka sayısının 417 bin 934, iyileşenlerin sayısının ise 358 bin 848 olduğu aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Moussa