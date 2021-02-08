Lübnan ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Lübnan'da 61, Tunus'ta 43 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'dan 61 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 63 kişi virüse yakalandı.

Ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 677'ye, vaka sayısı 321 bin 980'e, sağlığına kavuşanların sayısı da 211 bin 879'a yükseldi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da salgında 43 kişinin daha hayatını kaybettiği, 667 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, salgından ölenlerin sayısının 7 bin 257'ye, vaka sayısının 217 bin 753'e, iyileşenlerin sayısının da 175 bin 340'a yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı