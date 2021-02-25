Lübnan ve Tunus'ta Kovid-19 can almaya devam ediyor
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Lübnan ve Tunus'ta Kovid-19 can almaya devam ediyor

25.02.2021 06:07 | Son Güncelleme: 25.02.2021 06:10
Lübnan ve Tunus'ta Kovid-19 can almaya devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 62, Tunus'ta 26 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 62, Tunus'ta 26 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 62 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 3 bin 513 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Ülkede bugüne kadar salgın sebebiyle toplam 4 bin 508 kişi öldü, 362 bin 833 kişiye hastalık bulaştı, enfekte olan 227 bin 741 kişi de sağlığına kavuştu.

Tunus

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 26 kişi yaşama gözlerini yumarken, 662 kişide virüs tespit edildi.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 7 bin 869'a, toplam vaka sayısı 230 bin 443'e, iyileşenlerin sayısı da 192 bin 282'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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