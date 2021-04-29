Lübnan ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
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Lübnan ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Lübnan ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 25, Suudi Arabistan'da 11 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 25, Suudi Arabistan'da 11 kişi daha hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, salgında son 24 saatte 25 kişi öldü, 1336 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 249'a, vaka sayısı 525 bin 577'ye çıktı; 457 bin 758 kişi hastalığı atlattı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ise Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin daha vefat ettiğini, 1026 kişide de virüs tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, salgında bugüne dek 6 bin 946 kişinin öldüğü, toplam vakaların 416 bin 307'ye yükseldiği, bunlardan 399 bin 509'unun ise iyileştiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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