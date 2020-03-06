Lübnan ve Filistin'de yeni korona virüs vakaları kaydedildi
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Lübnan ve Filistin'de yeni korona virüs vakaları kaydedildi

Orta Doğu'da yeni korona virüs vakaları kaydedilirken, toplam vaka sayısı Lübnan'da 22'ye, Filistin'de ise 16'ya yükseldi.

06.03.2020 22:14 | Son Güncelleme: 06.03.2020 22:14
Lübnan ve Filistin'de yeni korona virüs vakaları kaydedildi

'da yeni korona virüs vakaları kaydedilirken, toplam vaka sayısı 'da 22'ye, 'de ise 16'ya yükseldi.


Korona virüs vakaları Orta Doğu'da hızla artış göstermeye devam ederken, Filistin ve Lübnan'da da yeni vakalar tespit edildi. Lübnan'da 6 yeni korona virüs vakası kaydedilirken, Lübnan tarafından yapılan açıklamada ülke genelindeki toplam vaka sayısının 22'ye yükseldiği duyuruldu. Hastaların Rafic Hariri Üniversite Hastanesi'nde karantina altına alındığı belirtilirken, gerekli tedavinin en yüksel medikal standartlarda yapıldığı ifade edildi.


Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanı Mai Kaileh, Batı Şeria'da bulunan Beytüllahim kentinde 9 kişide daha korona virüs tespit edildiğini açıkladı. Yeni vakalarla beraber ülke genelindeki vaka sayısı ise 16'ya çıktı.


Dünya genelindeki toplam korona virüs vaka sayısı 101 bin 765 olarak kaydedilirken, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 3 bin 461 olarak kayıtlara geçti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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