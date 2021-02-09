Lübnan ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Lübnan ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

09.02.2021 23:53 | Son Güncelleme: 09.02.2021 23:56
Lübnan ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Tunus'ta 75, Lübnan'da 60, Fas'ta 16 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Tunus'ta 75, Lübnan'da 60, Fas'ta 16 kişi hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da salgında 75 kişinin daha hayatını kaybettiği, 881 yeni vaka tespit edildiği, 1519 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, salgından ölenlerin sayısının 7 bin 332'ye, vaka sayısının 218 bin 753'e, iyileşenlerin sayısının da 176 bin 859'a yükseldiği kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'dan 60 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 879 kişi virüse yakalandı.

Ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 737'ye, vaka sayısı 324 bin 859'a, sağlığına kavuşanların sayısı da 215 bin 559'a yükseldi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 16 kişinin öldüğü, 536 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi.

Son verilerle toplam can kaybının 8 bin 424'e, vaka sayısının 476 bin 125'e, iyileşenlerin sayısının da 456 bin 32'ye ulaştığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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