Lübnan ve Fas'ta Kovid-19'dan can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Lübnan'da 49, Fas'ta ise 10 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Lübnan'da 49, Fas'ta ise 10 kişi daha hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'dan 49 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 934 vaka tespit edildi, 2 bin 939 kişi de iyileşti.

Ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 915'e, vaka sayısı 334 bin 86'ya, sağlığına kavuşanların sayısı da 228 bin 21'e yükseldi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 10 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 496 yeni vaka tespit edildiği, 631 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, salgında toplam can kaybının 8 bin 450'ye, vaka sayısının 477 bin 656'ya, iyileşenlerin sayısının da 457 bin 956'ya ulaştığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup