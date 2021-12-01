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Lübnan; Ürdün ve Suriye üzerinden Katar gazının tedariki için görüşme yürütüyor

AA / Hamdi Yıldız - Haberler | Ekonomi
Lübnan; Ürdün ve Suriye üzerinden Katar gazının tedariki için görüşme yürütüyor

Lübnan; Ürdün ve Suriye üzerinden Katar gazının tedarikine ilişkin görüşmeler yürüttüğünü duyurdu.

Lübnan ; Ürdün ve Suriye üzerinden Katar gazının tedarikine ilişkin görüşmeler yürüttüğünü duyurdu.

Doha'yı ziyaret eden Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad, Katarlı mevkidaşı Sad bin Şeride el-Kabi ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

Fayyad, Katar'dan gelecek sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) gazlaştırılması işleminin yapılması için Ürdün'ün Kızıldeniz'deki Akabe bölgesinin seçildiğini, gazın Suriye üzerinden Lübnan'a ulaştırılacağını söyledi.

Katar'dan gelecek gazın Lübnan için önemine değinen Fayyad, Amman yönetiminin bu konuya onay vermesi için Ürdünlü mevkidaşıyla görüşmelere başlandığını kaydetti.

Fayyad, Katar gazına ilişkin çözümün yanı sıra Mısır gazının da yine Suriye üzerinden getirilmesinin beklendiğini bunun da Lübnan'daki enerji sıkıntısının çözüm yolları arasında olduğunu söyledi.

Lübnan'da akaryakıt sıkıntısından kaynaklanan enerji krizi sebebiyle gün içinde saatlerce elektrik kesintileri yaşanıyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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AA / Hamdi Yıldız - Ekonomi Haberleri

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