Lübnan, Ürdün ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Lübnan, Ürdün ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

26.02.2021 02:55 | Son Güncelleme: 26.02.2021 02:58
Lübnan, Ürdün ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 52, Ürdün'de 16, Cezayir'de 3 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 52, Ürdün'de 16, Cezayir'de 3 kişi daha hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 52 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 3 bin 469 yeni vaka tespit edildiği, 2 bin 168 kişinin iyileştiği belirtildi.

Ülkede bugüne kadar salgın sebebiyle toplam 4 bin 560 kişi öldü, 366 bin 302 kişiye hastalık bulaştı, enfekte olan 281 bin 194 kişi de sağlığına kavuştu.

-Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, 16 kişinin Kovid-19'dan öldüğünü, 3 bin 827 yeni vaka tespit edildiğini, 1579 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Açıklamada, ülkede salgından ölenlerin toplam sayısının 4 bin 627'ye çıktığı, vakaların 380 bin 268'e yükseldiği belirtildi. Sağlığına kavuşanların sayısının ise 342 bin 600 olduğu kaydedildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybetti, 161 yeni vaka tespit edildi, 146 hasta iyileşti.

Son verilerle ülkede toplam can kaybı 2 bin 973, vaka sayısı 112 bin 622, iyileşenlerin sayısı da 77 bin 683 oldu.

Öte yandan, Cezayir Savunma Bakanlığı, Çin'in Kovid-19'la mücadele kapsamında hibe olarak gönderdiği 200 bin doz Sinopharm aşısının Cezayir'e ulaştığını duyurdu.

Aşıların, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlendirilmesi kapsamında gönderildiği kaydedildi.

Aşılama kampanyası ocak ayının sonunda başlayan Cezayir, daha önce de 50 bin doz Rus aşısı Sputnik V ile 50 bin doz İngiliz Oxford-AstraZeneca aşısı satın almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh

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