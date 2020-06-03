Lübnan: UNIFIL, İsrail'in on binlerce sınır ihlalini kayıtlara geçirdi
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Lübnan: UNIFIL, İsrail'in on binlerce sınır ihlalini kayıtlara geçirdi

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, İsrail'in ülkesine yönelik ihlallerinin on binleri bulduğunu ve bunların Birleşmiş Milletler Geçici Gücü (UNIFIL) tarafından kayıtlara geçirildiğini söyledi.

Lübnan: UNIFIL, İsrail'in on binlerce sınır ihlalini kayıtlara geçirdi
03.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:59

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, İsrail'in ülkesine yönelik ihlallerinin on binleri bulduğunu ve bunların Birleşmiş Milletler Geçici Gücü (UNIFIL) tarafından kayıtlara geçirildiğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Hassan Diyab, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyesi ülkelerin büyükelçileri ve BM Lübnan Özel Koordinatörü Jan Kubis ile bir araya geldi.

Görüşmede, Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında konuşlu UNIFIL'in görev süresinin uzatılması konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Avn, ülkesinin ekonomik krizin yanı sıra yeni tip koronavirüs ve çeşitli sorunlarla mücadele ettiği bu dönemde UNIFIL'in Lübnan ordusuna desteklerinin daha fazla önem arz ettiğini belirtti.

Başbakan Diyab da görüşmede, ülkesinin BMGK'nin 1701 sayılı kararına ilk günden bu yana bağlı kaldığını söyledi.

Lübnan'ın sınır hattındaki istikrarın sürmesine yönelik her türlü çabasına karşın İsrail'in BMGK'nin önceki kararlarını ihlal ettiği gibi 1701 sayılı kararını da günlük olarak ihlal ettiğine işaret eden Diyab, ülkenin egemenliğini hedef alan söz konusu ihlallerin kara ve deniz sınırları ile hava sahasında gerçekleştiğini kaydetti.

Diyab, İsrail'in 2019'da ve bu yılın ilk 5 ayında gerçekleştirdiği ihlalleri şöyle sıraladı:

"İsrail'in Lübnan egemenliğine yönelik 2019'daki ihlallerin sayısı 178'i kara sınırı, 739'u deniz sınırı ve 1373'ü de hava sahası olmak üzere toplam 2 bin 290 olarak kayıtlara geçti. İsrail, bu yılın ilk 5 ayında ise kara sınırında 374, deniz sınırında 386 ve hava sahasında 250 kez Lübnan egemenliğini ihlal etti."

Ülkenin güneyindeki sınır hattında konuşlu UNIFIL'ın 14 yıldır İsrail'in Lübnan'a yönelik on binlerce ihlalini kayıtlara geçirdiğini dile getiren Diyab, UNIFIL'in varlığı sayesinde bölgede istikrarın korunduğunu ifade etti.

Lübnan-İsrail sınırındaki istikrarın korunmasının, Lübnan'ın talebi olmasının yanı sıra uluslararası bir ihtiyaç olduğunu savunan Diyab, dolayısıyla BMGK'den beklentilerinin UNIFIL'in bölgedeki görev süresinin uzatılması olduğunu sözlerine ekledi.

UNIFIL'in kuruluşu

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine, İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetine ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden kurmasına yardım etmek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

Lübnan yönetimi, UNIFIL birliklerinin 31 Ağustos'ta dolacak Lübnan'daki görev süresinin BMGK tarafından bir yıl daha uzatılmasını istiyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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