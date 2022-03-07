Lübnan, Ukrayna'daki 100 vatandaşını daha tahliye etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Haberi Paylaş

Lübnan, Ukrayna'daki 100 vatandaşını daha tahliye etti

AA, İdiris Okuduci - Güncel
 - Güncelleme:

Lübnan, Ukrayna'da bulunan 100 vatandaşını Polonya üzerinden tahliye etti.

Lübnan, Ukrayna'da bulunan 100 vatandaşını Polonya üzerinden tahliye etti.

Ukrayna ve Rusya savaşı nedeniyle kötüleşen durumdan etkilenen vatandaşların 3'üncü tahliyesi gerçekleşti.

Beyrut Rafik Hariri Uluslararası Havalimanı'na gelen Lübnanlı vatandaşları, yakınları çiçeklerle karşıladı. Kavuşma sırasında bazı Lübnanlıların gözyaşı döktüğü görüldü.

Tahliye edilen Lübnanlılar arasında bulunan ve başkent Kiev'de öğrenci olduğunu belirten Emin Kenan, AA muhabirine, Kiev'den çıkıp Polonya sınırına varmasının yaklaşık 2,5 gün sürdüğünü söyledi.

Kenan, evine dönüp ailesine kavuştuğundan dolayı çok mutlu olduğunu ancak Ukrayna'dan döndüğü için de üzüldüğünü kaydetti.

Lübnan vatandaşlarının Ukrayna'dan ilk tahliyesi 2 Mart ve 2'nci tahliyesi 4 Mart'ta Romanya üzerinden gerçekleşmişti.

Lübnan, Ukrayna'daki 100 vatandaşını daha tahliye etti

Lübnan, Ukrayna'daki 100 vatandaşını daha tahliye etti

Lübnan, Ukrayna'daki 100 vatandaşını daha tahliye etti

AA / İdiris Okuduci - Güncel

Ukrayna, Polonya, Lübnan, Rusya, Güncel, Haberler

title