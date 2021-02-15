Lübnan, Tunus, Ürdün ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Lübnan, Tunus, Ürdün ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

15.02.2021 23:59 | Son Güncelleme: 16.02.2021 00:02
Lübnan, Tunus, Ürdün ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Lübnan'da 44, Tunus'ta 31, Ürdün'de 18, Fas'ta 14 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Lübnan'da 44, Tunus'ta 31, Ürdün'de 18, Fas'ta 14 kişi daha hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'dan 44 kişi yaşamını yitirdi, 1739 vaka tespit edildi, 5 bin 828 kişi iyileşti.

Ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 37'ye, vaka sayısı 340 bin 861'e, sağlığına kavuşanların sayısı 245 bin 121'e yükseldi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 31 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 305 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, salgın nedeniyle toplam vefat sayısı 7 bin 575'e, vaka sayısı 223 bin 549'a, iyileşen sayısı da 183 bin 530'a yükseldi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, bugün Kovid-19 kaynaklı 18 ölümün gerçekleştiğini, 2 bin 312 kişinin hastalığa yakalandığını bildirdi.

Açıklamada, ülkede toplam vefat sayısının 4 bin 473'e, vakaların 349 bin 562'ye, iyileşenlerin de 328 bin 231'e ulaştığı ifade edildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle 14 kişinin vefat ettiğini, 121 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, ülkede Kovid-19'dan yaşanan can kaybının 8 bin 491'e, toplam vaka sayısının 478 bin 595'e, iyileşenlerin de 459 bin 549'a ulaştığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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