Lübnan temerrüde düştü, 1,2 milyar dolarlık borç askıya alındı
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Lübnan temerrüde düştü, 1,2 milyar dolarlık borç askıya alındı

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, hükümetin 1,2 milyar dolar tutarındaki borcu askıya alarak, ülkenin devlet borçlarında temerrüde düştüğünü ilan etti.

07.03.2020 21:45 | Son Güncelleme: 07.03.2020 21:45
Lübnan temerrüde düştü, 1,2 milyar dolarlık borç askıya alındı

Başbakanı Hassan Diyab, hükümetin 1,2 milyar dolar tutarındaki borcu askıya alarak, ülkenin devlet borçlarında temerrüde düştüğünü ilan etti.


Televizyonda yaptığı konuşmada Başbakan Hassan Diyab, devlet borçlarının yapılandırılmasının çarelerine bakacaklarını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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