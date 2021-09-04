Lübnan, Suriye üzerinden Mısır ve Ürdün'den enerji ithalatı için Esed rejimiyle görüşmelere başladı

Lübnan'dan bakanlar düzeyinde bir heyet, Mısır'dan gaz ve Ürdün'den elektrik akımı ithalatında Suriye topraklarını kullanmak için Şam'da Beşşar Esed rejimi ile görüştü.

Lübnan'dan bakanlar düzeyinde bir heyet, Mısır'dan gaz ve Ürdün'den elektrik akımı ithalatında Suriye topraklarını kullanmak için Şam'da Beşşar Esed rejimi ile görüştü.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zeyne Aker'in yanı sıra Maliye Bakanı Gazi Vezni, Enerji Bakanı Rimun Gacar ve Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim'den oluşan üst düzey bir heyet, ülkenin enerji ithalatı arayışları kapsamında Şam'da temaslarda bulundu.

Mısır'dan gaz ve Ürdün'den elektrik akımını Suriye topraklarından Lübnan'ın kuzeyine ulaştırma konusunu ele almak üzere Şam'da bulunan Lübnan heyeti, Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Bessam Taame ve diğer bazı isimlerden oluşan kişilerle toplantı yaptı.

Şam'daki Dışişleri Bakanlığından gerçekleştirilen toplantının sonuç bildirgesinde ise Lübnan ve Suriye'nin içinden geçtiği zor şartların ele alındığı ve özellikle de elektrik ile gaz konularının masaya yatırıldığı ifade edildi.

Lübnan heyetinin, Mısır'dan gaz ve Ürdün'den de elektrik akımının Suriye toprakları üzerinden ülkenin kuzeyine ulaştırılması talebinde bulunduğu aktarılan bildirgede, "Esed rejiminin de bu talebi memnuniyetle karşıladığına" işaret edildi.

Bildirgede ayrıca, iki ülke arasında oluşturulacak ortak bir ekip üzerinden teknik konuların görüşülmesi için tarafların mutabık kaldığı kaydedildi.

Ülkedeki elektrik krizi ve ABD'nin girişimi

Lübnan'da döviz likidite sorunu nedeniyle elektrik santrallerine akaryakıt temin etmekte zorluk yaşanırken ülke genelinde birkaç aydır günlük enerji kesintileri 20 saati buluyor.

Lübnan Elektrik Kurumunun hizmet veremediği saatlerde vatandaşlara elektrik sağlayan mahalle jeneratörlerinin sahipleri, Merkez Bankasının düşük kurdan sağladığı akaryakıtı piyasada bulamadıkları ve karaborsadan fahiş fiyatla satın aldıkları gerekçesiyle faturaları da ona göre yüksek tutuyor.

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağını ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 19 Ağustos'ta Mısır gazı ve Ürdün elektrik akımının Suriye üzerinden ülkesine ulaştırılması konusunu ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea ile ele almıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre Shea, ABD yönetiminin, Ürdün'den Lübnan'a elektrik getirilmesi konusunda Beyrut yönetimine yardım etmeye karar verdiğini Avn'a iletmişti. Shea, Mısır'dan tedarik edilecek gazla Ürdün'de elektrik üretileceğini ve bu elektriğin Suriye üzerinden hatlarla Lübnan'a getirilebileceğine işaret etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi