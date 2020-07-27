Lübnan sınırında İsrail ile Hizbullah arasında şiddetli çatışma Lübnan sınırında İsrail ile Hizbullah arasında şiddetli çatışma çıktı.

Lübnan sınırında İsrail ile Hizbullah arasında şiddetli çatışma çıktı.

Lübnan sınırında İsrail ile Hizbullah arasında şiddetli çatışma çıktı. Çatışmada ağır silahların kullanıldığı belirtilirken, İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki vatandaşlarına evlerinde kalma talimatı verdiği bildirildi. Çatışma sırasında patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

Öte yandan bir hafta önce İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıda bir Hizbullah üyesinin öldüğünün açıklanmasının ardından İsrail ordusu, Suriye ve Lübnan sınırında alarm durumuna geçmişti.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA