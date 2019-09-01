Lübnan sınırında İsrail ile Hizbullah arasında sıcak çatışma

01.09.2019 19:08

İsrail ve Lübnan arasında 'insansız hava aracı (İHA)' tartışması sonrası başlayan gerginlik ağır silahların kullanıldığı çatışmaya dönüştü.



İsrail ordusu, askeri üs ve araçlarına yönelik bir dizi tanksavar saldırısı düzenlendiğini; karşılık olarak ise atışların yapıldığı belirtilen Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri vurduğunu duyurdu. Ordu ayrıca Lübnan sınırında yaşanan çatışmanın sona erdiğini ve herhangi bir kayıp vermediklerini savundu. Euronews.com'da Görüntüle