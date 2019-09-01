Lübnan sınırında İsrail ile Hizbullah arasında sıcak çatışma

Lübnan sınırında İsrail ile Hizbullah arasında sıcak çatışma

İsrail ordusu, askeri üs ve araçlarına yönelik bir dizi tanksavar saldırısı düzenlendiğini; karşılık olarak ise atışların yapıldığı belirtilen Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri vurduğunu duyurdu.

01.09.2019 19:08
Lübnan sınırında İsrail ile Hizbullah arasında sıcak çatışma

İsrail ve Lübnan arasında 'insansız hava aracı (İHA)' tartışması sonrası başlayan gerginlik ağır silahların kullanıldığı çatışmaya dönüştü.


İsrail ordusu, askeri üs ve araçlarına yönelik bir dizi tanksavar saldırısı düzenlendiğini; karşılık olarak ise atışların yapıldığı belirtilen Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri vurduğunu duyurdu. Ordu ayrıca Lübnan sınırında yaşanan çatışmanın sona erdiğini ve herhangi bir kayıp vermediklerini savundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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