Lübnan sınırında çatışma iddiası
İsrail askerlerinin Shebaa Çiftlikleri bölgesinde bir çobanın koyunları otlattığı sırada ateş açtığı belirtildi.
29.05.2020 17:54 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:54
İsrail askerlerinin Shebaa Çiftlikleri bölgesinde bir çobanın koyunları otlattığı sırada ateş açtığı belirtildi. Söz konusu olayda, ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.
Lübnan, Suriye ve İsrail arasında bulunan ve 'tartışmalı arazi' olarak bilinen Shebaa Çiftlikleri'nde, İsrail askerlerinin ateş açtığı iddia edildi. İsrail askerlerinin, bir çobanın bölgede koyunlarını otlattığı sırada ateş açtığı ancak olayda ölen ya da yaralananın olmadığı aktarıldı.
Kaynak: DHA