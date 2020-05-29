Lübnan sınırında çatışma iddiası İsrail askerlerinin Shebaa Çiftlikleri bölgesinde bir çobanın koyunları otlattığı sırada ateş açtığı belirtildi.

İsrail askerlerinin Shebaa Çiftlikleri bölgesinde bir çobanın koyunları otlattığı sırada ateş açtığı belirtildi. Söz konusu olayda, ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Lübnan, Suriye ve İsrail arasında bulunan ve 'tartışmalı arazi' olarak bilinen Shebaa Çiftlikleri'nde, İsrail askerlerinin ateş açtığı iddia edildi. İsrail askerlerinin, bir çobanın bölgede koyunlarını otlattığı sırada ateş açtığı ancak olayda ölen ya da yaralananın olmadığı aktarıldı.

Kaynak: DHA