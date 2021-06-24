Lübnan Semaları Filmi
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Lübnan Semaları Filmi

Lübnan Semaları Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Lübnan Semaları filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Lübnan Semaları filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

1950'lerde Alice adındaki genç bir kadın, vatanı İsviçre’den ayrılarak Lübnan'a gider. Burada ilk Lübnanlıyı uzaya göndermeyi planlayan astrofizikçi olan Joseph'e aşık olur. Yeni hayatında başlarda her şey yolunda gider. Ancak geçmeden Alice’in hayatının en iyi yılları savaş tehdidiyle gölgelenir.

Yönetmen: Chloé Mazlo

Senaryo: Chloé Mazlo, Yacine Badday

Oyuncular: Alba Rohrwacher, Wajdi Mouawad, Isabelle Zighondi, Mariah Tannoury, Jade Breidi, Odette Makhlouf, Hany Tamba, John Chelhot, Greta Zighondi, Chloé Zighondi, Charbel Kamel, Ziad Jallad, Cécile Moubarak, Maroun Moubarak, Ishac Diwan, Joelle Abou Chabke, Nadine Naous, Nadim Bahsoun, Robert Mazlo, Bernard Boulad, Jean-François Baalbaky, Elias Wehaibé, Fabrice Colson, Darina Al Joundi

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Sous le ciel d'Alice/ Skies of Lebanon

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: Fransızca

Filmin Süresi: 92 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 30.07.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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