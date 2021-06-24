Lübnan Semaları Filmi
Lübnan Semaları filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Lübnan Semaları filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
1950'lerde Alice adındaki genç bir kadın, vatanı İsviçre’den ayrılarak Lübnan'a gider. Burada ilk Lübnanlıyı uzaya göndermeyi planlayan astrofizikçi olan Joseph'e aşık olur. Yeni hayatında başlarda her şey yolunda gider. Ancak geçmeden Alice’in hayatının en iyi yılları savaş tehdidiyle gölgelenir.
Yönetmen: Chloé Mazlo
Senaryo: Chloé Mazlo, Yacine Badday
Oyuncular: Alba Rohrwacher, Wajdi Mouawad, Isabelle Zighondi, Mariah Tannoury, Jade Breidi, Odette Makhlouf, Hany Tamba, John Chelhot, Greta Zighondi, Chloé Zighondi, Charbel Kamel, Ziad Jallad, Cécile Moubarak, Maroun Moubarak, Ishac Diwan, Joelle Abou Chabke, Nadine Naous, Nadim Bahsoun, Robert Mazlo, Bernard Boulad, Jean-François Baalbaky, Elias Wehaibé, Fabrice Colson, Darina Al Joundi
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Sous le ciel d'Alice/ Skies of Lebanon
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 92 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 30.07.2021
Lübnan Semaları Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com