Lübnan Sağlık Bakanı'ndan "Kovid-19 tedbirlerine uyulmazsa hastaneler yeterli olmayacak" uyarısı
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Lübnan Sağlık Bakanı'ndan "Kovid-19 tedbirlerine uyulmazsa hastaneler yeterli olmayacak" uyarısı

03.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:31
Lübnan Sağlık Bakanı'ndan

Lübnan Sağlık Bakanı Hamed Hasan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vakaların artmasına rağmen tedbirlere tam olarak uyulmadığını belirtti ve hastanelerde yeterli kapasite olmadığı uyarısında bulundu.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamed Hasan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vakaların artmasına rağmen tedbirlere tam olarak uyulmadığını belirtti ve hastanelerde yeterli kapasite olmadığı uyarısında bulundu.

Bakan Hasan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, salgının yayılmasını engellemek için uygulanan iki haftalık kapsamlı karantina kurallarına bağlılığın ulusal seviyede beklentiyi karşılamadığına işaret etti.

Vaka sayılarındaki artışa dikkati çeken Hasan, zorluklarla sağlanan hastanelerdeki yatak kapasitesinin Kovid-19 hastaları için yeterli olmayacağı konusunda uyardı.

Lübnan makamları, salgının yayılmasını engellemek için uygulanan iki haftalık kapsamlı karantinanın ardından pazartesi günü aşamalı şekilde esnekliklere başlamıştı.

Ülkede son verilere göre, can kaybı 1055'e ulaşırken, vaka sayısı 131 bin 297, iyileşen hasta sayısı 83 bin 34 oldu.

Lübnan, pandeminin yanı sıra 4 Ağustos'ta başkentteki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayla daha da şiddetlenen ekonomik krizle mücadele ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wassim Samih Seifeddine

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