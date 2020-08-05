Lübnan Sağlık Bakanı Beyrut'taki patlamada ölü sayısının 63'e yükseldiğini duyurdu Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada ölü sayısı 63'e yükseldi.

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada ölü sayısı 63'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 63'e yükseldiğini, yaralı sayısının da 3 bini geçtiğini belirtti.

Hasan, daha önce yaptığı açıklamada ölü sayısını 50, yaralı sayısını da 2 bin 750 olarak duyurmuştu.

Kaynak: AA