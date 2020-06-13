Lübnan Refik el-Hariri Uluslararası Havaalanını ticari uçuşlara açıyor
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Lübnan Refik el-Hariri Uluslararası Havaalanını ticari uçuşlara açıyor

Lübnan, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma amacıyla kapatılan Refik el-Hariri Havaalınını ticari uçuşlara açacağını duyurdu.

Lübnan Refik el-Hariri Uluslararası Havaalanını ticari uçuşlara açıyor
13.06.2020 02:11 | Son Güncelleme: 13.06.2020 02:14

Lübnan, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma amacıyla kapatılan Refik el-Hariri Havaalınını ticari uçuşlara açacağını duyurdu.

Lübnan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Temmuz'dan itibaren açılacak havaalanında çalışma geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 kapasiteyle olacak.

Özel uçuşların ise 24 Haziran'dan itibaren başlayacağı belirtilen açıklamada, ülkeye gelecek olanlara havaalanında Kovid-19 testi yapılacağı ve 24 saat içinde sonuçlarının bildirileceği kaydedildi.

Lübnan'da, geçen mart Kovid-19 sebebiyle sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilmiş ve buna bağlı olarak Beyrut Havaalanı da kapatılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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