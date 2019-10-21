Lübnan: Protestolar ve Hariri'nin istifa tehdidi sonrası hükümet reform paketinde anlaştı
Lübnan Başbakanı Saad Hariri ülke genelinde protestolara neden olan ekonomik krizin etkilerini hafifletmek içn hazırlanan reform paketini kabul etti
Lübnan Başbakanı Saad Hariri ülke genelinde protestolara neden olan ekonomik krizin etkilerini hafifletmek içn hazırlanan reform paketini kabul etti.
Ülkede on yıllardır görülmeyen bir büyüklüğe ulaşan gösterilerin dördüncü gününde yüzbinlerce kiş sokağa çıktı. Euronews.com'da Görüntüle