Lübnan: Protestolar ve Hariri'nin istifa tehdidi sonrası hükümet reform paketinde anlaştı

21.10.2019 10:00

Lübnan Başbakanı Saad Hariri ülke genelinde protestolara neden olan ekonomik krizin etkilerini hafifletmek içn hazırlanan reform paketini kabul etti.



Ülkede on yıllardır görülmeyen bir büyüklüğe ulaşan gösterilerin dördüncü gününde yüzbinlerce kiş sokağa çıktı. Euronews.com'da Görüntüle