Lübnan: Protestolar ve Hariri'nin istifa tehdidi sonrası hükümet reform paketinde anlaştı

Lübnan: Protestolar ve Hariri'nin istifa tehdidi sonrası hükümet reform paketinde anlaştı

Lübnan Başbakanı Saad Hariri ülke genelinde protestolara neden olan ekonomik krizin etkilerini hafifletmek içn hazırlanan reform paketini kabul etti

21.10.2019 10:00
Lübnan: Protestolar ve Hariri'nin istifa tehdidi sonrası hükümet reform paketinde anlaştı

Lübnan Başbakanı Saad Hariri ülke genelinde protestolara neden olan ekonomik krizin etkilerini hafifletmek içn hazırlanan reform paketini kabul etti.


Ülkede on yıllardır görülmeyen bir büyüklüğe ulaşan gösterilerin dördüncü gününde yüzbinlerce kiş sokağa çıktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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