Lübnan patlamasından geriye enkaz kaldı Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın ardından yürütülen temizleme çalışmaları ile liman ve çevresinde meydana gelen enkaz görüntülendi.

Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın ardından yürütülen temizleme çalışmaları ile liman ve çevresinde meydana gelen enkaz görüntülendi.

Lübnan, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta 2 bin 700 ton amonyum nitrat patlaması ile sarsılmıştı. En az 160 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 binden fazla kişinin de yaralandığı patlama nedeniyle kentte büyük hasar meydana geldi. Liman yakınlarında bulunan binalarda da hasar ve yıkımın yaşandığı patlamanın ardından Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerden yardımlar gelmeye devam ediyor. Ülkelerin yeniden inşa edilmesi için yardım kampanyaları yapılan Beyrut Limanı'nda patlamadan geriye kalan enkaz görüntülendi. Limanda ve kentte meydana gelen yıkım gözler önüne serildi. Binaların kullanılamaz hale geldiği anlaşılan görüntülerde, patlama yakınlarında bulunan araçlarda da büyük hasar oluştuğu görülüyor.

Patlamanın ardından liman ve çevresinde başlayan temizleme çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalara gönüllü gençler de ellerinde süpürgelerle destek veriyor. - BEYRUT

Kaynak: İHA