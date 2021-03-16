Lübnan Parlamentosu, elektrik kurumuna yakıt temini için 200 milyon dolarlık krediye onay verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Lübnan Parlamentosu, elektrik kurumuna yakıt temini için 200 milyon dolarlık krediye onay verdi

16.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:29
Lübnan Parlamentosu, elektrik kurumuna yakıt temini için 200 milyon dolarlık krediye onay verdi

Lübnan Parlamentosu, Enerji Bakanı Rimun Gacar'ın ülkenin karanlığa doğru gittiği uyarısından sonra bugün Elektrik Kurumunun 2021 bütçesine yakıt temini için 200 milyon dolar kredi sağlanmasını onayladı.

Lübnan Parlamentosu, Enerji Bakanı Rimun Gacar'ın ülkenin karanlığa doğru gittiği uyarısından sonra bugün Elektrik Kurumunun 2021 bütçesine yakıt temini için 200 milyon dolar kredi sağlanmasını onayladı.

Parlamentodaki mali komiteler, Enerji Bakanlığının talebi üzerine 2021 yılının elektrik bütçesi için ortak toplantı gerçekleştirdi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre Parlamento, Lübnan Elektrik Kurumunun 2021 bütçesine yakıt için 200 milyon dolarlık kredi sağlanmasına oy çokluğuyla onay verdi.

Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi ile Dürzi İlerlemeci Sosyalist Parti ise söz konusu krediye oy vermedi.

Enerji Bakanı Gacar, 11 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, elektrik üretiminde kullanılacak yakıtı almak için gerekli bütçe temin edilemediğinden ülkenin karanlığa doğru gittiği uyarısında bulunmuştu.

Ülkedeki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor.

Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar bugün itibarıyla 10 bin liranın üzerine çıktı.

Ülkede dolarla işlem gören yakıt maddesi teminindeki sıkıntılar nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Mesut Bakkal Abdullah Avcı Halis Özkahya Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lübnan Parlamentosu, elektrik kurumuna yakıt temini için 200 milyon dolarlık krediye onay verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 16:52:54. #1.15#
title