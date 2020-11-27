Lübnan parlamentosu Beyrut Limanı patlamasında hayatını kaybedenleri şehit sayan yasayı kabul etti

Lübnan parlamentosu Beyrut Limanı patlamasında hayatını kaybedenleri şehit olarak kabul eden yasayı onayladı.

Lübnan parlamentosu Beyrut Limanı patlamasında hayatını kaybedenleri şehit olarak kabul eden yasayı onayladı.

Şii Emel Hareketi mensubu Ali Hasan Halil, Beyrut Limanı patlamasında yaşamını yitirenleri şehit kabul eden kanunun parlamentodan geçmesinden sonra değerlendirmelerde bulundu.

Halil, yaptığı basın açıklamasında, "Beyrut Limanı patlamasında ölenlerin, Lübnan ordusunda görev yaparken hayatını kaybedenler gibi şehit sayılmasını sağlayan ve patlamada yararlananların ömür boyu Sosyal Güvenlik Fonu'ndan yararlanmalarına imkan veren yasayı onayladık." dedi.

Söz konusu kanuna göre, hayatını kaybedenlerin ailelerine, görev sırasında ölen bir askerin ailesine verildiği gibi tazminat ve emeklilik maaşı verilecek. Aynı yasaya göre, patlamada yaralananlar ömür boyu Sosyal Güvenlik Fonu'ndan yararlanacak.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında şu ana kadar 21 kişi gözaltına alındı.

Lübnan yargısı 14 Kasım'da, patlamayla ilgili olarak 3'ü gıyaben olmak üzere toplam 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu