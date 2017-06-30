Lübnan Ordusunun Suriyelilere İşkence Yaptığı İddiası

Lübnan ordusunun, bu sabah Arsal kentindeki Suriyelilerin yaşadığı mülteci kampında "aranan silahlı kişilere" yönelik gerçekleştirdiği operasyonda kampı tahrip ettiği, gözaltına aldığı kişileri insani olmayan koşullarda tuttuğu ve bu kişilere işkence yaptığı bildirildi.



İsmini vermek istemeyen Lübnanlı bir aktivist AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan ordusunun, Arsal'da bu sabah gerçekleştirdiği operasyondan sonra bölgeyi geniş çaplı güvenlik kordonu altına aldığını ve basın mensuplarının bölgeye girmesine müsaade etmediğini belirterek, "Sadece bir kamptan neredeyse tamamı erkek 350'den fazla kişiyi gözaltına aldılar. Gözaltına alınanlar, elleri bağlı ve vücutları çıplak olarak kötü koşullarda tutuluyor. Bazılarına ise işkence yapıldı. Eğer ordu kamp içinde birini arıyorsa diğer masumlara bu şekilde nasıl davranabilir?" ifadelerini kullandı.



Aktivist, "Aldığımız bilgilere göre sabah erken saatlerde ordunun operasyonu sırasında kamp sakinleri 10 patlama sesi duyduklarını ifade etti. Durumu gözlemleyecek bir basın ve Birleşmiş Milletler heyetinin bölgeye girmesini istiyoruz." dedi.



Kampta yaşayan ve güvenlik nedeniyle ismini vermek istemeyen Suriyeli mülteci ise, ordunun sabah saatlerinde düzenlediği baskın sonrasında kamptaki birçok çadırın kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Kaç kişi gözaltına alındı bilmiyoruz. Çadırlarımız zırhlı araçlarla yıkıldı. Savaştan kaçıp sığındığımız bu ülkede de bize zulüm yapıyorlar." diye konuştu.



Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda ise çeşitli yaşlardaki erkeklerin üstleri çıplak ve elleri arkadan bağlı şekilde yüzüstü, güneş altında, orduya ait bir karakolun bahçesinde ve odasında bekletildiği görülüyor. Patlamanın gerçekleştiği kampta cep telefonuyla çekilen görüntülerde ise birçok çadırın kullanılamaz hale geldiği ve tahribatın büyük olduğu dikkati çekiyor.



Öte yandan Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, "En-Nur kampına düzenlenen baskın sırasında bir çadırın yanında meydana gelen patlamada yaralanan Suriyeli bir bebeğin ise öldüğü" belirtildi. Açıklamada yaralı ya da ölü başka bir mülteciye dair bilgi verilmedi.



Operasyonların ardından durum değerlendirmesi için bölgeye giden Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ın ofisinden yapılan açıklamada, Avn'ın, "Ordu, operasyonlar sorasında sivillerin zarar görmemesi için elinden gelen çabayı gösteriyor." ifadelerine yer verildi.



Ordunun bedeli ne olursa olsun terörü ve terör hücrelerini bitirmek için çalıştığını dile getiren Avn, operasyonların yoğunlaşacağı sinyalini verdi.



Lübnan ordusu tarafından Suriye sınırındaki Arsal kentinde Suriyeli mültecilerin yaşadığı kamplarda, "aranan silahlı kişilere" yönelik düzenlenen operasyonda intihar bombacısı 5 kişinin üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu 7 Lübnan askeri yaralanmıştı. Güvenlik birimleri ayrıca infilak ettirilmeye hazır dört patlayıcının da etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.



Operasyonlarda 150 kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti. Ancak gözaltına alınan kişilerin sayısıyla ilgili medyada çelişkili rakamlar yer alıyor. Baskınlarda, mültecilerin çadırlarının kullanılamaz hale getirildiği, 350'den fazla Suriyeli erkeğin ise gözaltına alındığı belirtiliyor. Ordunun ise bölgede giriş çıkışı tuttuğu ve operasyonlarına aralıklarla devam ettiği aktarılıyor.



Arsal'da, Suriye'den gelen silahlı gruplar, Hizbullah milisleri ve Lübnan ordusu arasında zaman zaman yoğun çatışmalar yaşanıyor.



Lübnan ordusu, Ağustos 2014'ten bu yana Suriye'den gelen gruplara karşı Arsal ve civarındaki bölgede operasyon düzenliyor. Arsal'da iki yıl önce ordu güçleri ile Suriye'den gelen silahlı gruplar arasında çıkan ve 5 gün süren çatışmalarda, 17 Lübnan askeri ölmüş, 86 asker yaralanmıştı.



Lübnan'ın Arsal kentindeki kamplarda yaklaşık 70 bin Suriyeli yaşıyor.