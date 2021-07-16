Lübnan ordusundan "ülkede durumun daha da kötüleşeceği" uyarısı
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Lübnan ordusundan "ülkede durumun daha da kötüleşeceği" uyarısı

Lübnan ordusundan 'ülkede durumun daha da kötüleşeceği' uyarısı
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, ülkedeki mevcut ekonomik ve siyasi krize dikkati çekerek, "durumun daha da kötüleşeceği" uyarısında bulundu.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, ülkedeki mevcut ekonomik ve siyasi krize dikkati çekerek, "durumun daha da kötüleşeceği" uyarısında bulundu.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Avn, Beka bölgesindeki askeri birlikleri yerinde inceledi.

Ziyareti sırasında askerlere hitaben konuşan Avn, ülkedeki ekonomik ve siyasi duruma işaret ederek, şunları söyledi:

"Durumun daha da kötüleşeceği ve işlerin tırmanmaya doğru ilerleyeceği görülüyor. Çünkü bizler siyasi ve sosyal zorlu bir kaderle karşı karşıyayız. Bu aşamada sorumluluğumuz büyük, bizden istenen ise ülkenin güven ve istikrarını koruyarak kaosu engellemektir."

Uluslararası toplumun Lübnan'da istikrarın koruyucusu orduya güvenmesi gerektiğine işaret eden Avn, "Güvenlik kırmızı çizgimizdir." dedi.

Ekonomik durumun Lübnanlıların farklı alanlardaki çilesinin katlanmasına yol açtığını ve askerlerin de aynı şekilde sıkıntılar yaşadığını dile getiren Avn, askerlerin düşük maaşları nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiklerini ve kendilerinin de tüm dost ve kardeş ülkelerden destek talep ettiklerini aktardı.

Genelkurmay Başkanı Avn, ülkedeki mevcut durumun geçici bir süreç olması temennisinde bulundu.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

22 Ekim 2020'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, önceki gün teknokratlardan oluşan 24 üyeli kabine listesini Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunmuştu.

Dün başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayında Avn ile yeniden bir araya gelen Hariri, görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı ile anlaşamadığı için hükümeti kurma görevini bıraktığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise, "Hariri, mezhep eksenli dağılımda, bakanlıklarda ve getirilecek isimler üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmasını reddetti." ifadesine yer verilmişti.

Ekonomik krize rağmen siyasi güçlerin yeni hükümeti kurma çalışmalarında anlaşmaya varamadığı Lübnan'da, karaborsada doların yükselmesine ve hayat pahalılığına karşı ülkenin farklı bölgelerinde ateşe verilen araç lastikleriyle yolları trafiğe kapatma eylemleri yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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