Lübnan ordusu ülkede kapalı istasyonlardaki akaryakıta el koyacak
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Lübnan ordusu ülkede kapalı istasyonlardaki akaryakıta el koyacak

Lübnan ordusu ülkede kapalı istasyonlardaki akaryakıta el koyacak
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan ordusu, ülkede halihazırda satış yapmayan akaryakıt istasyonlarına baskınlar düzenleyerek ele geçirdiği yakıta el koyacağını duyurdu.

Lübnan ordusu, ülkede halihazırda satış yapmayan akaryakıt istasyonlarına baskınlar düzenleyerek ele geçirdiği yakıta el koyacağını duyurdu.

Lübnan ordusu, Merkez Bankasının akaryakıta yönelik sübvansiyonu kaldırma kararından sonra yeni fiyatlar belirlenmediği için pompaları kapalı tutan akaryakıt istasyonlarıyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yayınladı.

"Ordu birlikleri akaryakıt istasyonlarına baskınlar düzenleyecek ve ele geçirdiği yakıta el konulacak. El konulan akaryakıt doğrudan vatandaşa ücretsiz dağıtılacak." ifadesi kullanılan açıklamada, dağıtım detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Twitter hesabından paylaşımlarına devam eden Lübnan ordusu, askerlerin akaryakıt istasyonlarına yaptığı baskınların görüntülerine yer verilerek, "Ordu birlikleri akaryakıt istasyonlarına başlattığı baskınlarda yakıt stoklarına el koydu." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Lübnan İçişlerine Bakanlığına bağlı İç Güvenlik Güçleri'nin Twitter hesabından, "İç Güvelik Güçleri, vatandaşın akaryakıt krizi nedeniyle yaşadığı çileye karşı elleri bağlı kalmayacak." açıklamasında bulunuldu.

Ülkedeki bazı akaryakıt istasyonlarının benzin ve motorini stoklayarak halkın ekonomik kriz nedeniyle yaşadığı zorlu şartları daha da kötüleştirğine işaret edilen açıklamada, bu nedenle ülke genelinde İç Güvenlik Güçlerinin başlatacağı devriyelerde kapalı olan istasyonlarda ele geçirilecek akaryakıtın uygun şekilde halka ulaştırılacağı vurgulandı.

Merkez Bankası kararı ve akaryakıt krizi

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük olarak tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca piyasaya sürülecek akaryakıtın fiyatının Enerji Bakanlığınca belirleneceği kaydedilmişti.

Enerji Bakanlığının sübvansiyonun kalkmasına rağmen eski fiyatı sürdürmesi nedeniyle ülkedeki akaryakıt istasyonlarının hemen hemen tümü pompaları kapalı tuttu.

Ülkede döviz likidite sorunu nedeniyle elektrik santrallerine akaryakıt temin etmekte zorluk yaşanırken ülke genelinde haftalardır günlük elektrik kesintileri 20 saati buluyor.

Lübnan Elektrik Kurumunun hizmet veremediği saatlerde halka elektrik sağlayan mahalle jeneratörlerinin sahipleri de Merkez Bankasının düşük kurdan sağladığı akaryakıt piyasada bulunamadığı için mazotu karaborsadan fahiş fiyatlardan aldıklarını belirterek faturaları da ona göre yüksek tutuyor.

Lübnan'da iki günden beri sabahın erken saatlerinden itibaren ülkenin birçok bölgesindeki akaryakıt istasyonları önünde saatlerce bekleyen sürücüler benzin alamadan dönerken, elektrik jeneratörleri için mazot bulamayan hastane ve fırınlar başta olmak üzere çeşitli kurum ve işletmelerin sahipleri çözüm için seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Lübnan ordusu ülkede kapalı istasyonlardaki akaryakıta el koyacak
Lübnan ordusu ülkede kapalı istasyonlardaki akaryakıta el koyacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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